Венгрия возобновила выдачу туристических виз россиянам. Подача документов происходит по предварительной записи, сообщает телеканал «Известия». При себе нужно иметь сертификат о вакцинации. Поехать могут те, кто переболел COVID-19 в последние полгода. Для посещения Венгрии подходит любая российская вакцина.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.