Движения на участке трассы в Приамурье остановили из-за подмыва дороги

Подмыв дорожного полотна вызвал остановку движения на участке федеральной трассы «Амур» в Амурской области. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

По информации ведомства, объезд данного участка невозможен. На месте работают дорожные инспекторы. Кроме того, выехала аварийно-восстановительная бригада дорожников и оперативная группа МЧС.

«На 1225-м км федеральной трассы Р-297 «Амур» в Магдагачинском районе произошел подмыв дорожного полотна: ширина — 7 метров, длина — 5 метров, глубина — до 2 метров. Объезд данного участка невозможен, движение транспортных средств приостановлено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 31 июля в результате паводка было прервано транспортное сообщение на опорной трассе Амурской области. На 135-м км автодороги Благовещенск–Гомелевка потоком воды смыло подходы к мосту.

На территории Приамурья наблюдается сложная паводковая ситуация, в результате которой дорожные условия ухудшаются. В публикации регионального Минтранса содержится просьба к водителям соблюдать осторожность на дорогах.