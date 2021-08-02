В Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали в Румынии. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Подземные толчки произошли в воскресенье, 1 августа, в 20:57 в уезде Васлуй на востоке страны. Очаг находился на глубине 2 км, пишет RT.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало, пишет REGNUM. После землетрясения последовали два повторных толчка магнитудой 2,7 и 2,1, пишет ТАСС.

Как отмечает сайт aif.ru, самое сильное землетрясение в Румынии в 2021 году произошло 26 мая. Его магнитуда составила 4,7. Подземные толчки ощущались в Бухаресте.

30 июля сообщалось, что в результате сильного землетрясения на северо-западе Перу пострадал по меньшей мере 41 человек. Очаг залегал на глубине 36 км в 12 км от города Сульяна, где пострадали 35 человек, у двоих из них тяжелые травмы. Еще шесть человек были ранены в городе Пьюра.