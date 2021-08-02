Читатели DZ выразили недоумение риторикой Байдена в отношении РФ

Читатели немецкой газеты Die Zeit выразили недоумение риторикой американского президента Джо Байдена в отношении России. Так, одни пользователи портала указали на важность двусторонних переговоров и необходимость решения стратегических вопросов, другие раскритиковали высказывание хозяина Белого дома о проблемах российской экономики.

В июне на территории Женевы состоялся двусторонний саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги, в рамках которого стороны затронули вопросы стратегической стабильности, перспектив по контролю вооружений и мер, направленных на снижение рисков. По словам заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, состоявшаяся встреча была конструктивной, а российский посол в США Анатолий Антонов указал на готовность России обсуждать с США любое оружие со стратегическим потенциалом. По итогу женевского саммита Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности.

Однако впоследствии, 28 июля, Байден в очередной раз позволил себе критическое высказывание, направленное в адрес Москвы, в частности российской экономики. Выступая в штаб-квартире национальной разведки, хозяин Белого дома сообщил, что экономика России ориентирована исключительно на нефть и ядерное оружие. Заявление Байдена было прокомментировано в Кремле, где пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание на обстановку выступления, в которой были востребованы «бравурные» речи, а также указал на ошибочное восприятие России главой США.

Комментируя вышеописанные события, один из читателей Die Zeit указал на важность совместных переговоров, так как они «внушают оптимизм» и превосходят эффект агрессивной риторики.

«У Соединенных Штатов атомное оружие, сланцевый газ и доллар, больше ничего. Если завтра никто больше не будет рассчитываться за нефть в долларах, то США будут завидовать инфляции в Зимбабве», — цитирует «ИноСМИ» одного из пользователей, который прокомментировал утверждение Байдена о проблемах российской экономики.

«Не очень умно во время переговоров бросаться такими по-детски глупыми ковбойскими фразами. Наверное, Байдену это нужно, чтобы понравиться своей публике», — передает другой читатель.

«У России более 60% мирового рынка атомных электростанций. США покупают 20% российского ядерного топлива для АТС. Газ и нефть составляют менее 10% российского ВВП. К сведению, для того чтобы делать современное оборудование, страна должна обладать очень современной и интеллектуальной промышленностью», — написал Gnadenlose russische Arithmetik.

Ранее, 29 июля, эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайн в своем комментарии «Известиям» сообщил о том, что вопрос временных затрат на двусторонние переговоры России и США по вопросу стратегической стабильности определяется не только настроем участников диалога, но и в том числе их инициативами, которые государства планируют отразить в договоренности.

28 июля в Женеве прошла встреча делегаций из России и США, где обсудили подходы сторон к вопросам стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков.

16 июня состоялась встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена на вилле Ла-Гранж в Женеве. Главы государств провели переговоры как в узком, так и в расширенном составе.