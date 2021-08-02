Прямой эфир
Экономика
Минэкономразвития поддержало взыскание коллекторами долгов за ЖКУ
Мир
Турецкий Ичмелер окутало дымом от лесных пожаров
Мир
В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли
Экономика
В банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе
Мир
Сильный лесной пожар разгорелся на греческом острове Родос
Происшествия
Селевой поток заблокировал 180 человек в альплагере в КБР
Спорт
Феттеля дисквалифицировали на Гран-при Венгрии из-за нехватки топлива
Экономика
В России может появиться 20 новых федеральных проектов
Мир
РФ обеспокоена увеличением запасов обогащенного урана в Иране

На Камчатке инспектор требовал взятку красной икрой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инспектора Росрыболовства на Камчатке заподозрили в требовании взятки красной икрой. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Камчатскому краю в понедельник, 2 августа.

Негладки взятки: причиной потери рейтинга губернаторов стала коррупция
АПЭК подготовил исследование о влиятельности глав субъектов в мае

По данным следствия, в июле 2021 года инспектор в ходе проверки деятельности родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе установил признаки административного правонарушения при добыче водных биологических ресурсов. Нарушение он обязан был зарегистрировать путем составления протокола. Вместо этого подозреваемый потребовал от общины передать ему икру за несоставление протокола и общее покровительство.

Позднее подозреваемый инспектор направил на территорию рыбозавода своего посредника, где тот получил от представителя общины взятку в виде икры общим весом 100 кг и стоимостью 450 тыс. рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».

После передачи икры посредника задержали сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю. Возбуждено уголовное дело по факту совершенного должностным лицом покушения на получение взятки через посредника за совершение незаконных действий. Расследование продолжается, пишет «Газета.ру».

31 июля сообщалось, что Самарский районный суд назначил прокурору Сызрани Вадиму Федорину, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу. Его задержали в служебном кабинете 30 июля. Сотрудники регионального управления ФСБ взяли прокурора с поличным в момент передачи ему вознаграждения в размере 3 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021