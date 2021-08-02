На Камчатке инспектор требовал взятку красной икрой

Инспектора Росрыболовства на Камчатке заподозрили в требовании взятки красной икрой. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Камчатскому краю в понедельник, 2 августа.

По данным следствия, в июле 2021 года инспектор в ходе проверки деятельности родовой общины коренных малочисленных народов севера в Усть-Большерецком районе установил признаки административного правонарушения при добыче водных биологических ресурсов. Нарушение он обязан был зарегистрировать путем составления протокола. Вместо этого подозреваемый потребовал от общины передать ему икру за несоставление протокола и общее покровительство.

Позднее подозреваемый инспектор направил на территорию рыбозавода своего посредника, где тот получил от представителя общины взятку в виде икры общим весом 100 кг и стоимостью 450 тыс. рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».

После передачи икры посредника задержали сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю. Возбуждено уголовное дело по факту совершенного должностным лицом покушения на получение взятки через посредника за совершение незаконных действий. Расследование продолжается, пишет «Газета.ру».

31 июля сообщалось, что Самарский районный суд назначил прокурору Сызрани Вадиму Федорину, подозреваемому в получении взятки, меру пресечения в виде заключения под стражу. Его задержали в служебном кабинете 30 июля. Сотрудники регионального управления ФСБ взяли прокурора с поличным в момент передачи ему вознаграждения в размере 3 млн рублей.