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Минэкономразвития поддержало взыскание коллекторами долгов за ЖКУ
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Минэкономразвития поддержало взыскание коллекторами долгов за ЖКУ

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Коллекторам могут разрешить взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития, министерство дало положительный отзыв на поправки Минстроя к законопроекту «О внесении изменений в ст. 155 Жилищного кодекса РФ». Они предлагают предусмотреть для коммунальных организаций возможность заключать договоры по возврату просроченной задолженности за услуги ЖКХ с коллекторскими компаниями. При условии, что они включены в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату задолженности.

«Мы поддерживаем предложение Минстроя России ограничить круг организаций, которые могут заключать договоры по возврату просроченной задолженности только «профессиональными» коллекторами, то есть теми, которые включены в специальный реестр и деятельность которых регулируется специальным федеральным законом», — пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

В министерстве уточнили, что также предлагают доработать проект поправок для соотнесения новых норм Жилищного кодекса с положением закона о коллекторах, которое сейчас не распространяет его действие на взыскание просроченной задолженности граждан по ЖКХ.

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коммунальный запрос: Минэк поддержал взыскание долгов за ЖКУ коллекторами

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