Прямой эфир
Мир
Турецкий Ичмилер окутало дымом от лесных пожаров
Мир
В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли
Экономика
В банках спрогнозировали курс ниже 73 руб./$ в августе
Происшествия
Селевой поток заблокировал 180 человек в альплагере в КБР
Спорт
Феттеля дисквалифицировали на Гран-при Венгрии из-за нехватки топлива
Экономика
В России может появиться 20 новых федеральных проектов
Мир
В Бодруме лесные пожары приблизились к местной ТЭЦ
Мир
РФ обеспокоена увеличением запасов обогащенного урана в Иране
Мир
Трамп пообещал обнародовать доказательства нарушений на выборах в США

В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сианьской башне международной торговли в Китае вспыхнул пожар. Очевидцы в Twitter публикуют кадры с места ЧП.

Пожар вспыхнул в воскресенье, 1 августа. На кадрах видно, как из здания, расположенного в деловом центре города Сиань, столбами поднимается густой черный дым, пишет Life.ru.

Данных о погибших и пострадавших не поступало, отмечает телеканал «360». Причины возникновения пожара выясняются. Официального комментария со стороны противопожарной службы КНР пока не поступало, пишет РЕН ТВ.

24 июля сообщалось, что при пожаре на складе в городе Чанчунь в северо-восточной провинции Цзилинь в КНР погибли 14 человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021