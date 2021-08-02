В Китае загорелась Сианьская башня международной торговли

В Сианьской башне международной торговли в Китае вспыхнул пожар. Очевидцы в Twitter публикуют кадры с места ЧП.

Xi'an International Trade Tower pic.twitter.com/y0denEFLQG — Eventful China 中国事多 (@Eventful_China) August 1, 2021

Пожар вспыхнул в воскресенье, 1 августа. На кадрах видно, как из здания, расположенного в деловом центре города Сиань, столбами поднимается густой черный дым, пишет Life.ru.

Данных о погибших и пострадавших не поступало, отмечает телеканал «360». Причины возникновения пожара выясняются. Официального комментария со стороны противопожарной службы КНР пока не поступало, пишет РЕН ТВ.

24 июля сообщалось, что при пожаре на складе в городе Чанчунь в северо-восточной провинции Цзилинь в КНР погибли 14 человек.