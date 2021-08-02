Некоторые из потушенных в Якутии пожаров снова начали разгораться

Ситуация с лесными пожарами в Якутии сейчас крайне сложная, заявил в интервью «Известиям» глава республики Айсен Николаев. К концу прошлой недели число очагов сократилось более чем в два раза по сравнению с серединой месяца. Их было 148 на 30 июля, 324 — на 13 июля, когда был зафиксирован максимум. Но сухая, жаркая, а в ряде районов и ветреная погода способствует тому, что огонь распространяется очень быстро, рассказал глава региона.

«Мы пытаемся локализовать оставшиеся пожары, все они — крупные. На сегодняшний день мы потушили вдвое больше очагов, чем за весь прошлый год, на территории в четыре раза больше. Но ситуация остается сложной в западной и центральной Якутии, особенно в Горном, Кобяйском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах. Там большое количество пожаров — от пяти до восьми в каждом», — отметил Айсен Николаев.

Есть тревожные сигналы с некоторых территорий, где пожары были потушены две-три недели назад, о том, что огонь начинает оживать, отметил губернатор.

«Сейчас наша задача — до 10 августа удержать позиции и не дать огню разгореться по новой. После 10 числа будет холодать, справиться с ситуацией будет легче», — подчеркнул Айсен Николаев.

Власти республики также сообщают о нехватке средств на борьбу со стихией.

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«Мы уже потушили вдвое больше очагов, чем за весь прошлый год»