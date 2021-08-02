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Пять человек пострадали из-за лесных пожаров в итальянской Пескаре

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Пять человек пострадали в результате лесных пожаров, распространившихся на территории итальянской коммуны Пескара. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает национальная газета Repubblica.

В публикации указывается, что все пострадавшие, среди которых числится маленькая девочка, были доставлены в лечебные учреждения.

Отмечается, что более 100 человек были эвакуированы из своих домов на фоне сильного распространения пламени.

Лесные пожары также распространяются на территории Турции, в южной части республики. Так, ранее этим днем, 2 августа, корреспондент «Известий» сообщил о том, что курортный город Ичмелер окутало дымом от возгораний лесных массивов, с которыми продолжают бороться экстренные службы. Глава турецкого министерства здравоохранения Фахреттин Коджа заявил о том, что количество жертв, пострадавших от пожаров, увеличилось до 410.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о мобилизации всех сил для устранения огня. Ответственность за поджоги в республике возложила на себя признанная Анкарой террористической группировка «Дети огня».

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