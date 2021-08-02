Селевой поток заблокировал 180 человек в альплагере в КБР

В Кабардино-Балкарии сошедший селевой поток перекрыл дорогу, ведущую к альплагерю «Безенги» в Черекском районе. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Селевой поток сошел вечером того же дня за селением Безенги. В настоящее время там находятся 180 человек, включая 10 детей, пишет НСН. Двое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС осуществляют дежурство в лагере.

На месте есть пункт медицинской помощи, а также запас продуктов питания и воды, пишет Life.ru.

На место направлена оперативная группа МЧС в составе трех человек и единицы техники, отмечает телеканал «Звезда». С наступлением светлого времени суток спасатели организуют пешую переправу для туристов, уточняет сайт aif.ru. Ожидается, что работы по расчистке дороги начнутся в 06:00 мск в понедельник, 2 августа. Завершить их предполагается к 18:00 мск, пишет RT.

В МЧС призвали жителей и гостей республики временно воздержаться от поездок в данном направлении, сообщает телеканал «360».

27 июля сообщалось, что в связи со сходом селевого потока на проезжую часть в районе поселка Эльбрус было перекрыто движение по федеральной автодороге А-158 Прохладный­–Баксан–Азау. В результате происшествия никто не пострадал.