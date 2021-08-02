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Собянин сообщил об отсутствии планов на удаленное обучение в школах

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Применение формата дистанционного обучения в школах Москвы в новом учебном году не планируется. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы никакой удаленки не планируем», — поделился глава московской администрации, отвечая на вопрос о вероятности удаленного обучения в школах в своем интервью изданию РБК.

Ранее, 23 июля, глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил о намерении детально проработать вопрос по допуску к очным занятиям в новом учебном году только вакцинированных от коронавируса студентов, а также указал на необходимость сохранения смешанного формата обучения.

15 июня Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистанционный формат работы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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