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Воздушно-десантные войска отмечают 91-ю годовщину со дня образования

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В России 2 августа отмечают 91-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Десантников поздравил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Он поздравил военных и ветеранов от себя лично, а также от всего командования и военного совета, отметив, что «войска прошли славный путь побед и достижений» за свою многолетнюю историю. Сердюков добавил, что за мужество и героизм, проявленные на полях сражений, десятки тысяч военнослужащих ВДВ награждены орденами и медалями, 296 десантников удостоены звания Героя Советского Союза, 110 — Героя РФ.

«Мы всегда будем помнить защитников Родины в годы тяжелых испытаний Великой Отечественной войны, героев-десантников, с честью выполнивших свой воинский долг в Афганистане, в республиках Средней Азии, в горах Северного Кавказа, при проведении специальных операций и миротворческих миссий, при отражении атак международного терроризма», — заявил генерал-полковник.

На сегодняшний день Воздушно-десантные войска представляют собой высокомобильный, оснащенный современными образцами вооружения и военной техники, динамически развивающийся в соответствии с требованиями времени компонент Вооруженных сил РФ.

Впервые парашютное десантирование личного состава состоялось на учениях Московского военного округа 2 августа 1930 года. Эту дату принято считать днем рождения ВДВ, но самостоятельным родом войск ВДВ стали в сентябре 1941 года. Также войска выполняли множество задач в Афганистане, Чечне и во время миротворческой операции на Балканах.

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