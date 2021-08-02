Постпред РФ в Вене заявил об отсутствии альтернатив первоначального СВПД

Альтернативы восстановлению иранской ядерной сделки в первоначальном виде нет, при этом Россия заинтересована в возвращении оригинального соглашения без изъятий или довесков. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, из Вашингтона «звучат слова о том, что в случае длительной задержки возвращение в первоначальный Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) начнет утрачивать смысл, по крайней мере в глазах США».

«С нашей точки зрения, альтернативы восстановлению СВПД в первоначальном виде нет. Все разговоры о том, чтобы начать с нуля, сочинить новую сделку — из области фантастики. Если пойти по такому пути, то новая сделка может быть согласована очень не скоро, а может быть, и никогда. Нет, надо исходить из реалий, а они таковы, что первостепенная задача состоит в скорейшем восстановлении оригинальной ядерной сделки без каких-либо изъятий или довесков», — подчеркнул дипломат.

Михаил Ульянов также пояснил, что даты возобновления переговоров по ядерной сделке нет. Известно только то, что седьмой раунд состоится после инаугурации нового иранского президента. Церемония намечена на 5 августа.

«Как скоро после 5 августа, остается неизвестным. Аналитики гадают, произойдет ли это 15 или 20 августа, кто-то называет сентябрь, а некоторые поговаривают даже об октябре. Таковы реалии на сегодняшний день. Точного прогноза никто дать не может», — заключил постпред.

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