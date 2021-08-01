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Происшествия
В Якутске произошел прорыв газопровода

К тушению пожара около СНТ в Оренбурге привлекли вертолет

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В Оренбурге пожарные продолжают тушение крупного пожара в районе СНТ «Урал». К борьбе с ним привлечен вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, создано четыре боевых участка. Задействованный вертолет Ми-8 позволяет получить максимальную эффективность при тушении возгораний. Он уже произвел 10 сбросов общим объемом более 21 т воды. Также в ликвидации пожара участвуют более 100 человек и 35 единиц техники.

Причины ЧП устанавливаются.

Ранее в этот день в Якутске на автостраде 50 лет Октября произошел прорыв на резервном газопроводе высокого давления диаметром 300 мм. Пострадавших нет.

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