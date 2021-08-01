Аномальная жара ожидается на территории Свердловской области

В первую неделю августа в Свердловской области ожидаются грозы и аномальная жара. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

По данным уральских синоптиков, со 2 августа температура будет подниматься до 27 градусов, а 4 августа воздух прогреется до 32 градусов. По ночам столбики термометров опустятся до +10…+15 градусов, передает ИА «Ура.ру». Одновременно в регионе всю неделю ожидаются грозы, местами кратковременные дожди. Ветер западный 3-8 метров в секунду.

Ранее кардиолог и терапевт Александр Сонин назвал способы сохранить здоровье и хорошее самочувствие в жаркую погоду. «Пожалуйста, носите головные уборы. Они отражают свет, тепло и защищают вашу голову, ваш организм от перегрева <…> старайтесь избегать долгого нахождения на прямом солнечном свете», — заявил Сонин. Он добавил, что прятаться от солнца необходимо тогда, когда ультрафиолетовый индекс наиболее высокий.