Эндокринолог назвала опасные для поджелудочной железы продукты

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала о продуктах, которые могут привести к гибели клеток поджелудочной железы и накоплению излишней жировой ткани. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает «Российская газета».

По словам врача, очень опасно злоупотребление сладкой или калорийной пищей.

«В жировой ткани неизбежно возникает системное воспаление с оксидативным стрессом, на фоне которого развивается инсулинорезистентность и гибнут клетки поджелудочной железы (не только они), вырабатывающие инсулин», — объяснила Павлова.

Кроме того, специалист отметила, что прием пищи должен осуществляться не раньше, чем через три часа от предыдущего, и не позже, чем через пять часов. При этом эндокринолог подчеркнула, что «голодать дольше пяти часов точно не стоит», иначе начинает активироваться липопротеинлипаза (ЛПЛ).

«Она как сторожевой пес отслеживает уровень питательных веществ, и если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов», — предупредила эксперт.

Ранее, 29 июля, врач-диетолог Ольга Кораблева не рекомендовала употреблять в пищу дыню при обострении гастрита, воспалении поджелудочной железы (остром панкреатите), воспалении желчного пузыря (холецистите) и язвенной болезни желудка.