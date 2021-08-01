Тимановская рассказала о попытке принудительной депортации с Олимпиады

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о поступивших в ее адрес угрозах и оказываемом давлении с ее депортацией из Токио, где проходят Олимпийские игры.

По словам спортсменки, накануне главный тренер национальной команды по легкой атлетике Юрий Моисевич предложил ей отказаться от участия в забеге на 200 м под предлогом травмы.

«Он сказал, что меня нужно убрать с Олимпиады, что на данный момент меня хотят убрать только с Олимпиады, но если я откажусь и выйду на дистанцию в 200 м, то меня будут убирать из сборной, лишать работы и, возможно, будут еще какие-то последствия», — цитирует спортсменку портал Tribuna.

Тимановская указала, что на следующий день от нее потребовали собрать вещи и ехать в аэропорт.

«Я собирала вещи полтора часа, старалась максимально затягивать время. Переписывалась с мужем, с родственниками, мы думали, что делать, куда обращаться. Приняли решение, что приеду в аэропорт, а там пойду в полицию. Так в итоге и сделала», — отметила спортсменка.

Кроме того, легкоатлетка опровергла сообщения о ее нестабильном психологическом состоянии. По словам Тимановской, никаких проблем со здоровьем у нее нет, даже ввиду случившегося.

«Сейчас я в полиции, а дальше буду просить убежище. Шаг за шагом будем действовать. Я планирую покинуть Токио, но не тем рейсом, которым меня хотели отправить. Сейчас я под защитой полиции», — добавила она.

В свою очередь, министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек заявил в своем Twitter, что Чехия готова помочь Кристине Тимановской. Кроме того, глава ведомства предложил спортсменке визу для въезда в страну, чтобы она могла подать заявку на международную защиту.

«Наше посольство в Токио готово помочь», — написал он.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОКе заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОКом.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.