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Матч «Урал—Нижний Новгород» прервали из-за отключения света

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Матч второго тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между екатеринбургским «Уралом» и «Нижним Новгородом» пришлось прервать из-за пятиминутного отключения света, пишет 1 августа «Спорт Экспресс».

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Встреча состоялась на стадионе «Центральный».

Неполадки возникли на 85-й минуте игры. Из-за отсутствия освещения встреча была приостановлена и продолжилась через пять минут. К основному времени матча было добавлено девять минут.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Первым отметился нападающий «Урала» Андрей Панюков, забив гол на 32-й минуте матча. В составе гостей отличился на 55-й минуте форвард Тимур Сулейманов.

«Нижний Новгород» занимает четвертое место в турнирной таблице с четырьмя очками в активе. «Урал» занимает десятуюю строку (1 очко).

В следующем туре «Нижний Новгород» на выезде сыграет со «Спартаком» 7 августа, а «Урал» 9 августа в гостях встретится с «Сочи».

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