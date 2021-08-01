Оргкомитет ОИ проведет расследование алкогольной вечеринки спортсменов

Оргкомитет Олимпийских игр проведет расследование алкогольной вечеринки, которую устроили спортсмены 31 июля. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает Reuters.

Отмечается, что несколько спортсменов распивали алкогольные напитки в парке Олимпийской деревни, а также нарушали регламент по COVID-19.

«Мы расследуем ситуацию и на основании полученных результатов должны принять соответствующие меры», — цитирует агентство директора оргкомитета Игр Тосиро Муто.

Какую страну представляют спортсмены, не сообщается.

Нарушителям грозят санкционные меры вплоть до удаления из деревни и лишения аккредитаций, так как все участники соревнований были предупреждены о правилах на территории Олимпийской деревни.

Сообщается, что спортсменам разрешается употреблять алкоголь только в своих комнатах и ​​только в том случае, если они одни, в качестве меры предосторожности против COVID-19.

Днем ранее двое дзюдоистов из Грузии покинули Токио после того, как их выгнали с Олимпийских игр за нарушение COVID-ограничений. Они покинули Олимпийскую деревню, чтобы осмотреть достопримечательности, нарушив тем самым коронавирусные ограничения. Говорится, что спортсмены фотографировались возле Токийской башни с несколькими другими людьми.

Это первый случай с начала Олимпиады, когда спортсмены были лишены аккредитации.