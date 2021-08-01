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Прощание с президентом журфака МГУ Засурским пройдет 4 августа

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Прощание с президентом факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова Ясеном Засурским пройдет 4 августа. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказали в пресс-службе факультета журналистики МГУ.

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Точное время, а также место похорон будут указаны в понедельник, пишет ТАСС. Церемония пройдет на Троекуровском кладбище.

О смерти Засурского ранее в воскресенье сообщил его внук Иван. Президент журфака скончался на 92-м году жизни.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Засурского.

Декан факультета журналистики МГУ профессор Елена Вартанова рассказала, в свою очередь, что смерть Засурского является уходом великого учителя. Она также отметила, что Засурский умер не после борьбы с какой-либо конкретной болезнью. По словам Вартановой, «он сохранял активность практически до последних дней, хотя ему, конечно, было тяжело».

Кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Григорий Прутцков на своей странице «ВКонтакте» написал, что с именем Ясена Засурского связан каждый день жизни не только журфака, но и всей страны. По его словам, Засурский был такой же константой журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворе.

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.

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