Советник главы офиса Зеленского подал заявление на ударившего его экс-секретаря СНБО

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Тимофей Милованов написал заявление на экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка за удар по лицу. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил Милованов.

«Да, я писал заявление. Нанял адвокатов, они решают дальнейшие юридические действия. Данилюка не допустили к конкурсу. Последние события показали, что решение правильное», — заявил он в комментарии OBOZREVATEL Милованов.

Данилюк ответил на это заявление и сказал, что претензий лично к Милованову не имеет.

«Я слышал, что производство будут открывать. Этим занимаются непосредственно в офисе президента. У них логика простая, ведь они понимают, что есть поддержка моего участия в Бюро экономической безопасности. У меня конфликта с Миловановым нет, он не является субъектом, я знаю, кто это делает», — заявил Данилюк.

31 июля стало известно, что между бывшим секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и советником главы офиса президента Тимофеем Миловановым произошла драка.

В ходе празднования дня рождения Данилюка между мужчинами произошла словесная перепалка. Именинник потребовал, чтобы Милованов покинул мероприятие. Советник главы офиса попрекнул оппонента тем, как он «во времена Януковича работал», после чего виновник торжества пришел в ярость и ударил Милованова в глаз.