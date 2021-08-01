СМИ узнали о перевозке Тимановской в безопасное место в Токио

Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую перевозят в безопасное место. Об этом сообщает портал Sports Hochi 1 августа.

По данным издания The Courier, спортсменка намерена подать прошение о политическом убежище к властям Австрии.

Как пишет ТАСС, представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев прибыла к полицейскому участку в токийском аэропорту Ханэда, где предположительно находилась Тимановская.

На вопросы журналистов адвокат ответила, что Тимановская с ней не связывалась и она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. Юрист указала, что прибыла в аэропорт по собственной инициативе.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию враньем. По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.