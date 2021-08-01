Тренер Епшин прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской

Заслуженный тренер России Сергей Епшин в воскресенье, 1 августа, прокомментировал ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую решили отправить домой с Олимпийских Игр в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

«Все вопросы лучше решать, не доводя до такой ситуации. Лучше бы этого не делать. Все выкладывания в интернет…Это уже последняя линия защита, какая есть у любого человека. Наверное, в общем-то не нужно было до такого допускать», — приводит слова тренера РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что не знает всех деталей истории, поэтому судить сложно.

Кроме того, ситуацию прокомментировала и чемпионка мира и Европы Анастасия Капачинская.

«У нас сейчас у нас в спорте такая ситуация. Я не имею права осуждать или оправдывать. Возможно, если какая-то ситуация была внутри ее команды, окружения, то надо было с ними как-то решить вопрос. Но, возможно, она и пыталась его решить, но они не шли на встречу. И она решила вот таким образом решить», — заявила она.

Капуцинская отметила, что тоже не знает всей ситуации.

Ранее в этот же день в Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили о том, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

Сама спортсменка назвала данную информацию «враньем». По словам Тимановской, на нее оказывается давление. Так, ее без объяснения причин доставили в аэропорт и сказали, что она летит домой. Сопровождают спортсменку психолог и представитель НОК Белоруссии, а также местные полицейские. 31 июля она обратилась в МОК с просьбой оказать ей помощь.

В тот же день в МОК заявили, что начали изучать ситуацию с Тимановской. Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что осведомлен о ситуации и работает с МОК.

Ранее на этой неделе спортсменка раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м, в то время как девушка бегает только короткие дистанции.