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Чемпионка Олимпийских игр Позднякова заявила о планах уйти в декрет

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Двукратная олимпийская чемпионка саблистка София Позднякова планирует уйти в декрет, чтобы успеть подготовиться к следующим Олимпийским играм в Париже в 2024 году. Об этом в воскресенье, 1 августа, она заявила «РИА Новости».

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«Сейчас хочу уйти в декрет, чтобы успеть подготовиться к следующим Играм. Я замужем, мне 24 года, и сейчас всё к этому располагает. Я хочу детей. А там дальше посмотрим. Хотелось бы всё это сделать в ближайший год», — рассказала спортсменка.

Она отметила, что ее отец (глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков) позитивно воспринял эту новость, но не знает, «хочет ли так рано становится дедушкой».

Днем ранее София Позднякова заявила, что после окончания Олимпийских игр планирует взять перерыв в карьере.

Также она прокомментировала завоевание золотой медали, отметив, что не ставила перед собой первоначально такую задачу. По словам саблистки, важно получать удовольствие от соревнований.

1 августа российские саблистки София Позднякова, Софья Великая, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле. Встреча завершилась со счетом 45:41.

Президент России Владимир Путин поздравил саблисток с победой и отметил, что они подтвердили безусловное лидерство отечественной школы фехтования.

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