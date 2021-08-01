Туристку заподозрили в осквернении «Города мертвых» в Северной Осетии

МВД по Северной Осетии начало проверку по факту осквернения склепа, расположенного в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых» у селения Даргавс в республике. Об этом в воскресенье, 1 августа, РЕН ТВ рассказала начальник ОИОС МВД по РСО-Алания Зарина Кочиева.

«В МВД по Северной Осетии проводится проверка в отношении девушки, в действиях которой усматриваются признаки надругательства над телами умерших. Североосетинскими полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности туристки», — сказала она.

Ранее в Сети появились кадры, на которых видно, как молодая девушка, попав внутрь склепа, держит в руках человеческие останки и ведет себя неподобающе.

По мнению правоохранителей, ее действия попадают под статью «Надругательство над телами умерших и местами захоронения».

9 июля сообщалось, что туристку, которая сделала фотографию с черепом скелета из «Города мертвых», обвиняют в вандализме.

В «Городе мертвых» расположено 95 склепов, в которых покоится не одно поколение осетин.