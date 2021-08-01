В Санкт-Петербурге выпал град в первый день августа

В Санкт-Петербурге выпал град в первый день августа

2021-08-01 17:15:41

2021-08-01 17:15:41

2021-08-01 17:15:41

2021-08-01 17:15:41

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru