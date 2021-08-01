Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено

Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановили после того, как в нем загорелся автомобиль, сообщили в воскресенье, 1 августа, в департаменте транспорта столицы.

«Проезжая часть освобождена, движение восстановлено», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс.оперативно».

О происшествии стало известно ранее в воскресенье.

1 июня возгорание автомобиля произошло на Рубцовской набережной в районе Лефортовского тоннеля в Москве. Машина загорелась на обочине МКАД в районе Носовихинского шоссе. В районе происшествия образовалась пробка протяженностью 1 км.