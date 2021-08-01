Прямой эфир
Спорт
Легкоатлетку из Белоруссии решили насильно отправить домой из Токио
Происшествия
В Москве велосипедист сбил девушку и сломал ей нос
Спорт
Теннисисты Павлюченкова и Рублев завоевали золото на Олимпиаде
Спорт
Российские рапиристы завоевали серебро на Олимпиаде в Токио
Спорт
Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу
Происшествия
В Новосибирске мужчина напал с ножом на пенсионера в автобусе
Общество
Умер основатель театра «Щелкунчик» Михаил Коган
Происшествия
Девушка обвинила иностранца в изнасиловании в московской гостинице

Владелице фитнес-клуба предъявили обвинение из-за смерти дочери Конкина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи СК предъявили обвинение владелице московского фитнес-клуба, в бассейне которого утонула дочь актера Владимира Конкина София. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы артиста.

Народный хлор: почему из бассейнов попадают в больницы
Эксперты считают, что отравления могут продолжиться

«Анне Андриановой было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»)», — отметила защитник.

По ее словам, владелице фитнес-клуба была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. При этом сама женщина отрицает свою вину.

Как рассказала Нитченко, первоначально после гибели Софии Конкиной проверялась версия о ее убийстве, которая впоследствии не подтвердилась.

Софию Конкину с признаками утопления доставили в реанимацию городской клинической больницы имени Боткина в Москве, в ночь на 24 сентября 2020 года она скончалась. По словам племянницы Софии, у дочери артиста отказало сердце. По другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек.

Родные погибшей заявили об отсутствии у девушки хронических заболеваний. У Конкиной остался 11-летний ребенок.

29 сентября были опубликованы результаты химико-токсикологического исследования. В организме дочери актера нашли снотворное и алкоголь: в моче содержалось 2,96 промилле, в крови — 2,25.

Дело о смерти Конкиной было передано следователям центрального аппарата СК РФ. Глава СК Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.

Ранее «Известия» опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как София Конкина незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021