Владелице фитнес-клуба предъявили обвинение из-за смерти дочери Конкина

Следователи СК предъявили обвинение владелице московского фитнес-клуба, в бассейне которого утонула дочь актера Владимира Конкина София. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказала в беседе с телеканалом РЕН ТВ адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы артиста.

«Анне Андриановой было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»)», — отметила защитник.

По ее словам, владелице фитнес-клуба была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. При этом сама женщина отрицает свою вину.

Как рассказала Нитченко, первоначально после гибели Софии Конкиной проверялась версия о ее убийстве, которая впоследствии не подтвердилась.

Софию Конкину с признаками утопления доставили в реанимацию городской клинической больницы имени Боткина в Москве, в ночь на 24 сентября 2020 года она скончалась. По словам племянницы Софии, у дочери артиста отказало сердце. По другой информации, причиной смерти мог стать отказ почек.

Родные погибшей заявили об отсутствии у девушки хронических заболеваний. У Конкиной остался 11-летний ребенок.

29 сентября были опубликованы результаты химико-токсикологического исследования. В организме дочери актера нашли снотворное и алкоголь: в моче содержалось 2,96 промилле, в крови — 2,25.

Дело о смерти Конкиной было передано следователям центрального аппарата СК РФ. Глава СК Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.

Ранее «Известия» опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как София Конкина незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.