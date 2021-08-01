В Минтруде напомнили о возможности получить выплату в 250 тыс. рублей

У россиян есть возможность получить средства в размере 250 тыс. рублей от государства для трудоустройства, открытия собственного дела, а также занятия личным подсобным хозяйством. Об этом в воскресенье, 1 августа, заявила заместитель министра труда России Ольга Баталина.

«Человеку выплачиваются средства в размере 250 тыс. рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Или на эти средства реально организовать небольшую кондитерскую»,— рассказала она «Российской газете».

По словам Баталиной, в 2021 году все регионы, кроме Москвы, которая реализует социальный контракт за счет средств регионального бюджета, получили федеральные средства на развитие программы социального контракта. Она отметила, что на это выделено 26,3 млрд рублей.

Замминистра труда подчеркнула, что соцконтракт позволяет «не просто поддержать свое текущее финансовое положение, но главное — сформировать внутри семьи дополнительный источник дохода».

Баталина заявила, что после заключения социального контракта гражданин получит единовременную выплату в размере одного прожиточного минимума. После того как он найдет работу, в течение трех месяцев получит еще три выплаты в размере прожиточного минимума трудоспособного гражданина.

Ранее, 30 июня, президент России Владимир Путин заявил что система оказания финансовой помощи малому и среднему бизнесу в РФ будет развиваться. По словам Путина, МСП является чрезвычайно важным сектором экономики, в период пандемии коронавируса он пострадал больше всех. Однако власти страны приняли ряд мер для поддержки предпринимательства, включая кредиты по нулевой ставке и выдачу средств под низкие проценты, указал российский лидер.

29 июня во всех регионах России запустили новый сервис по диагностике малого и среднего предпринимательства, который позволит государству оперативно проводить оценку компаний по 44 показателям и самостоятельно предлагать им адресную помощь.