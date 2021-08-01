В Москве велосипедист сбил девушку и сломал ей нос

В парке Горького в Москве велосипедист сбил девушку. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 31 июля. Велосипедист наехал на девушку, в результате чего она получила травмы. У пострадавшей диагностировали перелом носа, ключицы, а также многочисленные ушибы.

На данный момент правоохранители начали проверку по факту произошедшего, девушка написала заявление в полицию.

Ранее, 13 июня, электросамокатчик протаранил самокат ребенка в Москве.

Инцидент произошел недалеко от прокатного пункта велосипедов и самокатов на Поклонной горе. На самокате ехал мальчик 2014 года рождения. Управлявший электросамокатом молодой человек скрылся с места столкновения.

Мальчик получил травмы, его госпитализировали в детскую больницу № 9 им. Г.Н. Сперанского.