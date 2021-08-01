В Новосибирске мужчина напал с ножом на пенсионера в автобусе

В Новосибирске мужчина напал с ножом на пенсионера в автобусе

2021-08-01 15:04:29

2021-08-01 15:04:29

2021-08-01 15:04:29

2021-08-01 15:04:29

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