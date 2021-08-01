Глава СВР объяснил слова Байдена о вмешательстве РФ в выборы в США

Обвинения президента США Джо Байдена во вмешательстве в предстоящие в 2022 году выборы в конгресс являются попыткой найти оправдание на случай неудачи Демократической партии. Такое мнение в воскресенье, 1 августа, высказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Понимаем, зачем и преследуя какие цели об этом говорит американский президент. Демократическая партия готовится к промежуточным выборам 2022 года и, очевидно, чувствует какую-то неуверенность и готовится найти аргументы на случай, если выборы пройдут для Демократической партии, а значит, и для президента Байдена не совсем удачно», — объяснил он.

Нарышкин напомнил, что подобные обвинения во вмешательстве России в выборы звучали со стороны американских чиновников неоднократно.

«Слишком заезженная пластинка. Вы помните, как в начале 2018 года министерство юстиции США обратилось в суд, обвинив две российские компании, по-моему, десяток физических лиц как раз во вмешательстве в выборы. И по просьбе адвокатов российской стороны судья вынужден был потребовать от минюста США конкретных доказательств. Минюст США на этом замолчал, потому доказательств не было, их просто не существует», — указал директор СВР.

С соответствующими обвинениями Байден выступил 27 июля. Он заявил о попытках России повлиять на результаты американских промежуточных выборов, которые должны состояться в 2022 году, и поддержать республиканца Дональда Трампа. В своей речи президент ссылался на некие сведения национальных разведывательных ведомств, которые сообщили о том, что Москва якобы уже сейчас распространяет дезинформацию и пытается повлиять на результаты выборов в США.

Ранее, 16 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин якобы лично приказал спецслужбам поддержать республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах главы американского правительства, отметив, что это «полная неправда».

Днем ранее издание The Guardian заявило, что Путин якобы лично дал разрешение на секретную операцию по поддержке Дональда Трампа на выборах в 2016 году.

По словам журналистов газеты, после одного из заседаний Совета безопасности Путин якобы издал указ о создании новой секретной межведомственной комиссии, актуальными задачами которой являются реализация планов, касающихся США, а также поиск способов поддержать Трампа.

В свою очередь, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев предположил, что причина обвинений Байдена заключается в попытке скрыть собственное вмешательство в российские выборы.

В апреле 2019 года российское посольство в США опубликовало 120-страничный анализ обвинений Москвы во вмешательстве в американские выборы, доказывающий их беспочвенность.

Расследование о вмешательстве российской стороны в президентские выборы в США 2016 года началось после победы Дональда Трампа. Американские спецслужбы заявляли о причастности России к взлому компьютеров национального комитета Демократической партии США. Москва неоднократно отвергала эти обвинения, отмечая их бездоказательность.