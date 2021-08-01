Российские рапиристы завоевали серебро на Олимпиаде в Токио

Мужская команда по фехтованию на рапирах 1 августа завоевала серебро в командном турнире на Олимпийских играх в Токио, принеся 42-ю награду для Олимпийского комитета России (ОКР).

Россияне уступили команде Франции со счетом 28:45.

В финальном матче участвовали братья Антон и Кирилл Бородачевы, а также Тимур Сафин. Серебряную медаль получит и Владислав Мыльников, выступивший на предыдущих стадиях турнира.

Накануне российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева одержали победу над командой Франции в финале олимпийского командного турнира по сабле. Встреча завершилась со счетом 45:41. Спортсменки принесли сборной Олимпийского комитета России 11-е золото на Олимпиаде.

29 июля российские рапиристки выиграли золото в командном турнире Олимпийских игр, принеся ОКР восьмую награду высшей пробы. Россиянки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова одержали победу со счетом 45:34, пишет «Спорт-Экспресс».

В третьем раунде при счете 11:7 в пользу россиянок Мартьянова подвернула ногу, ей оказали медицинскую помощь. Несмотря на это, спортсменка сумела продолжить выступление.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды — 333 спортсмена.