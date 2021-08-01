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В Новосибирске мужчина напал с ножом на пенсионера в автобусе

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В Дзержинском районе Новосибирска мужчина ударил ножом пенсионера в автобусе. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 31 июля в автобусе № 95. В ходе движения транспорта неизвестный нанес один удар ножом 71-летнему пассажиру. Пострадавший был госпитализирован в больницу в результате полученной травмы.

«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранителями был задержан 39-летний житель Заельцовского района. Злоумышленник не успел скрыться и был задержан по горячим следам неподалеку от места происшествия. Орудие преступления было изъято», — говорится в сообщении.

Полицейскими установлено, что ранее подозреваемый был судим за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотических средств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых виден момент нападения.

На видео мужчина сидит в автобусе, после чего встает и неожиданно наносит удар ножом другому пассажиру.

Ранее, 15 июля, мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса под Ростовом-на-Дону. Одна женщина погибла. Он нанес трем пассажирам множественные ножевые ранения в область жизненно важных органов, после чего скрылся с места преступления.

Сообщалось, что напавший на пассажиров имеет расстройство психики и проходил соответствующее лечение.

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