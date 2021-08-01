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Девушка обвинила иностранца в изнасиловании в московской гостинице

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Россиянка обратилась в полицию, заявив о том, что подверглась сексуальному насилию со стороны иностранца в московской гостинице Radisson Blu, передает 1 июля телеканал РЕН ТВ.

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По словам пострадавшей, в этом году в социальной сети Instagram она познакомилась с мужчиной из Латвии, который регулярно приезжает в Москву по рабочим делам. Во время одного из таких визитов они договорились о встрече.

Прогулка проходила без происшествий, но затем, как рассказала россиянка, гость столицы попросил ее зайти с ним в гостиницу, чтобы он мог зарядить телефон. Девушка согласилась.

В гостиничном номере мужчина попытался ее поцеловать, но потерпевшая отвечала отказом и объяснила, что не настроена на романтические отношения. После этого иностранец вынудил девушку раздеться и изнасиловал ее. Затем латвиец отправил ее в душ, вышел с девушкой на улицу и вызвал ей такси.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.

В октябре 2019 года в Санкт-Петербурге уроженец Узбекистана изнасиловал 27-летнюю девушку. Россиянка поздно возвращалась домой с работы в магазине, когда в парке ее схватил иностранец, затем надругавшийся над ней.

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