В Москве скейтбордист попытался покончить с собой из-за неудач в спорте

Скейтбордист из Москвы попытался покончить с собой из-за неудач в спорте. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, спортсмен попытался свести счеты с жизнью 30 июля, но его успели доставить в больницу.

Как сообщил отец скейтбордиста, сын занимается скейтбордингом профессионально и в последнее время переживал из-за неудач в этом виде спорта.

Правоохранители начали проверку по данному инциденту.

31 января в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой. Инцидент произошел на Большой Бронной улице. Один из правоохранителей обратил внимание на мужчину и попытался спасти его.

Причиной случившегося стали действия мошенников, жертвой которых стал пострадавший: злоумышленники пытались отобрать у него квартиру. Согласно другой версии, мужчина страдает психическим расстройством.