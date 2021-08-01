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В Москве скейтбордист попытался покончить с собой из-за неудач в спорте

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Скейтбордист из Москвы попытался покончить с собой из-за неудач в спорте. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, спортсмен попытался свести счеты с жизнью 30 июля, но его успели доставить в больницу.

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Как сообщил отец скейтбордиста, сын занимается скейтбордингом профессионально и в последнее время переживал из-за неудач в этом виде спорта.

Правоохранители начали проверку по данному инциденту.

31 января в центре Москвы мужчина попытался покончить с собой. Инцидент произошел на Большой Бронной улице. Один из правоохранителей обратил внимание на мужчину и попытался спасти его.

Причиной случившегося стали действия мошенников, жертвой которых стал пострадавший: злоумышленники пытались отобрать у него квартиру. Согласно другой версии, мужчина страдает психическим расстройством.

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