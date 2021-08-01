В Венесуэле из-за взрыва старой скважины бьет десятиметровый фонтан нефти

Столб нефти высотой в десятки метров бьет из земли в Венесуэле. Взорвалась давно закрытая скважина в штате Сулия, передает телеканал «Известия». Данных о пострадавших нет, однако жители опасаются ухудшения ситуации, за которой могут последовать природные пожары. В регионе обнаружены крупные запасы углеводородов. Однако по подсчетам властей добыча ресурса не принесет особого дохода из-за международных санкций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.