Снаряд времен войны обезвредили в Брянской области

Группа специальных работ Брянского пожарно-спасательного центра обезвредила снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили в поле недалеко от населенного пункта Харин в Брасовсом районе Брянской области.

Обнаруженный предмет представлял собой артиллерийский снаряд 76 мм. Специалисты транспортировали его на безопасное расстояние и уничтожили, информирует NASHBRYANSK.RU.

Как сообщалось 29 июля, в Брянской области недалеко о деревни Новая в Севском районе обнаружили взрывоопасные предметы. Ими оказались боеприпасы времен Великой Отечественной войны. На место обнаружения выехали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра. Они изъяли 14 артиллерийских снарядов.