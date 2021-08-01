Участник соревнований по триатлону IRONMAN поблагодарил Путина за приглашение

Участник 95-х международных соревнований по триатлону IRONMAN Марек Немчик поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение в качестве почетного гостя на первую в РФ гонку IRONMAN. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, мы это сделали мы. Но все это стало возможным не только благодаря нам и нашей команде. Мы также хотим поблагодарить вашего президента. Насколько я знаю, он довольно большой поклонник спорта. Так что, мистер президент, если вы меня видите — спасибо Вам большое!»,— сказал триатлонист.

Марека Немчика называют «живой легендой» триатлона. Он посвятил жизнь спорту и написал научный труд на тему «Определение способностей к спорту у детей на основании анализа ДНК». Немчик находит и отбирает детей со способностями к триатлону с помощью научной методики.

В 2009 году он заключил договор с Всемирной корпорацией триатлона и с тех пор занимается организаций соревнований по этому виду спорта.

Ранее Владимир Путин в своей телеграмме поприветствовал участников и организаторов IRONMAN. Он заметил, что пройти этот турнир под силу только самым быстрым и выносливым.

IRONMAN 70.3 — серия международных соревнований по триатлону, которая проводится Всемирной корпорацией триатлона (WTC). В России это мероприятие проходит впервые. Турнир должен был состояться в 2020 году, однако в связи с эпидемиологической ситуацией был перенесен на 2021 год.

Участники соревнований либо вакцинированы от коронавируса, либо предоставили отрицательный результат ПЦР-теста.