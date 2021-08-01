Эксперт назвал число потенциально невыездных россиян из-за долгов

Порядка 7,2 млн человек в России могут столкнуться с запретом на выезд за границу из-за долгов. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

«Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. рублей, на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 млн человек», — рассказал он «РИА Новости».

Он предупредил, что перед выездом за рубеж человеку необходимо проверить наличие своих данных в базе исполнительных производств с помощью сайта Федеральной службы судебных приставов. Эту процедуру нужно совершить за 10–14 дней до отъезда.

«Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около 10 рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков стоит не доводить дело до последнего», — объяснил Мехтиев.

Кроме того, президент ассоциации добавил, что при необходимости выезда за границу на лечение человек может попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку — для этого нужно написать заявление в ФССП или обратиться в суд. Однако в этом случае придется доказать, что поездку отложить нельзя, добавил он.

Ранее, 26 июля, председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев заявил, что комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников с ограниченным выездом за границу. По его словам, согласно норме, изъятию подлежат загранпаспорта у граждан, признанных невыездными из-за неисполнения ими решений суда.