Бутылку шампанского при спуске субмарины США разбили с третьей попытки

Бутылку шампанского разбили с третьего раза о борт субмарины. На воду спускали атомную подлодку ВМС США Hyman G. Rickover. Обычай моряков и подводников был нарушен, передает телеканал «Известия». Случай произошел на верфи в городе Гротон. Бутылка находилась в специальном металлическом чехле. Подобная заминка считается у моряков плохой приметой. При этом неудачные попытки были встречены смехом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.