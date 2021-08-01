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Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Засурского

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Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Ясена Засурского. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщается на сайте Кремля.

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О смерти Засурского ранее в воскресенье сообщил его внук Иван. Президент журфака скончался на 92-м году жизни.

Декан факультета журналистики МГУ, профессор Елена Вартанова рассказала, что смерть президента факультете Ясена Засурского является уходом великого учителя. Она также отметила, что Засурский умер не после борьбы с какой-либо конкретной болезнью. По словам Вартановой, «он сохранял активность практически до последних дней, хотя ему, конечно, было тяжело».

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.

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