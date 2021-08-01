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В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного России

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В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного РФ, ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране. Об этом в воскресенье, 1 августа, говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Первого августа 2021 года временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в нашей стране был приглашен в МИД. В ходе встречи была выражена серьезная озабоченность и протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием депутата Государственной думы РФ, председателя ЛДПР Владимира Жириновского», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что речь идет о высказываниях политика в выпуске передачи «Итоги с Жириновским» на радио «Комсомольская правда» от 30 июля текущего года.

«Поведение человека, представленного в Государственной думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы», — отметили в азербайджанском МИДе.

В ведомстве добавили, что в связи с инцидентом временному поверенному РФ была передана нота МИД Азербайджана.

Ранее, 26 января, в МИД Азербайджана посчитали неуважительными заявления депутата Госдумы Виталия Милонова об азербайджанцах и Карабахе и вызвали временного поверенного в делах посольства России в республике. Речь идет об интервью Милонова армянской программе «Позиция», в котором он позволил себе высказывания в адрес Азербайджана и азербайджанского народа.

В азербайджанском МИДе во время беседы заявили, что поступок депутата Госдумы является еще одним провокационным шагом с его стороны, и подчеркнули, что такие действия противоречат сложившимся отношениям на высоком уровне между Баку и Москвой.

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