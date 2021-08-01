Лесные пожары на площади 57 га потушили в Якутии

В минувшие сутки в Якутии было ликвидировано три природных возгорания на общей площади более 57 тыс. га. На территории республики действует 163 лесных пожара.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Нюрбинском, Олёкминском и Сунтарском районах. Об этом ИА SakhaNews рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС по региону Ксения Рахматуллина.

В Кобяйский район направили дополнительную технику. Вездеход прибыл на место крупного пожара в село Ситтэ. Особое внимание уделено Горному и Намскому улусам, где для тушения очагов возгорания проводят взрывные работы. В связи с этим наблюдается густой дым в Якутске и близлежащих населенных пунктах, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе Минэкологии.

Глава Якутии Айсен Николаев недоволен работой оперативного штаба Мирнинского района по тушению лесных пожаров. «Вся авиация у нас там стоит, силы отсюда даже перебрасываем. В итоге похвастаться нечем. Один пожар решили вообще не тушить, с двумя пожарами непонятная ситуация: то ли остановили, то ли нет. Ситуация мне категорически не нравится», — сказал Айсен Николаев.