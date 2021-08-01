Глава СВР предупредил о готовящихся провокациях на выборах в 2021 и 2024 годах

Директор Службы внешней разведки (СВУ) Сергей Нарышкин заявил в воскресенье, 1 августа, что со стороны Запада готовятся провокации на парламентских выборах в России в 2021-м и президентских в 2024 году.

«Наши оппоненты готовятся вовсю»,— сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Отвечая на вопрос, когда возможны такие провокации, Нарышкин заметил, что это будет и в 2021, и в 2024 годах.

По его словам, РФ владеет информацией о том, «по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить».

Ранее, 15 июля, на сайте Европарламента сообщалось, что Евросоюз (ЕС) должен быть готов отказаться признавать итоги выборов в ГД РФ, если выборы будут проведены с нарушениями. Соответствующее предложение было обозначено в докладе комитета Европарламента по иностранным делам.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя это, отметил, что готовность комитета Европарламента по иностранным делам не признавать выборы в Госдуму является откровенным вмешательством в избирательные процессы РФ.

Депутат отметил, что выборы пройдут по всем демократическим стандартам в соответствии с избирательным законодательством и Конституцией РФ. Он также добавил, что Россия пригласит независимых иностранных наблюдателей.

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, заметил, что ЕС таким образом исповедует практику двойных стандартов. Депутат указал на то, что если Запад и правда выступает за соблюдение демократических норм, то необходимо начинать с тех стран, на которые у них есть влияние, например с Украины.

17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов нижней палаты парламента на 19 сентября.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов в 2021 году смогут выдвинуть 32 партии, в том числе «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Родина». Избирательная кампания уже началась, регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.