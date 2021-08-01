Глава USADA призвал обнародовать результаты тестирования российских спортсменов на допинг

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) в борьбе с допингом, призвав обнародовать результаты тестирования российских спортсменов. Об этом 31 июля сообщает Yahoo Sports.

«Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Теперь все видят, что этот запрет является фарсом. Недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей», — заявил Тайгарт.

Он также отметил, что российские государственные и спортивные чиновники окутали себя некой «темной тучей» и «вытолкнули своих спортсменов из урагана».

Таким образом Тайгарт прокомментировал ситуацию с американским пловцом Райаном Мерфи и российским золотым медалистом Евгением Рыловым. Американец намекнул, что россиянин в своем выступлении использовал допинг. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства Михаил Буханов заявил, что Рылов был протестирован трижды и, более того, прошел дополнительную проверку в международной федерации.

Впоследствии Мерфи написал россиянину в Instagram и объяснил, что на конференции произошло недопонимание. Спортсмены уладили все вопросы между собой, а американец принес извинения за инцидент.

Рылов завоевал золотую медаль и установил новый олимпийский рекорд в заплыве на 200 м на спине. Спортсмен по итогу соревнований показал результат 1.53,27. Серебряная награда досталась Мерфи с результатом 1.54,15, а бронзовая — британскому спортсмену Люку Гринбанку с показателем 1.54,72.

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.