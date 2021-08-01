Четыре военнослужащих ДНР погибли в районе Петровского

Четверо военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли в пятницу при обстрелах со стороны украинских войск. Об этом сообщило военное ведомство республики.

«Армия Киева <...> открыла огонь в районе Петровского. Один боец ДНР получил ранения. За ним был отправлен санитарный автомобиль, который также подвергся атаке», — говорится в сообщении.

Других подробностей не сообщается.

29 июля сообщалось, что трое бойцов Народной милиции погибли в ДНР в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в направлении поселка Новая Марьевка. В Народной милиции добавили, что по позициям украинских Вооруженных сил был открыт ответный огонь. В результате был уничтожен минометный расчет 93-й бригады ВСУ, трое украинских силовиков получили ранения.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после государственного переворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители региона отказались признавать новую власть и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев в свою очередь инициировал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), спустя четыре года сменив ее название на операцию объединенных сил (ООС).