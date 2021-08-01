 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Четыре военнослужащих ДНР погибли в районе Петровского
Спорт
Теннисист Хачанов стал серебряным призером Олимпиады в Токио
Спорт
Российский боксер Замковой завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио
Общество
Путин посетил Коневский монастырь на острове Коневец
Мир
В Токио жители вышли на протест из-за проведения Олимпийских игр
Спорт
Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио
Мир
Пожар в районе турецкого Бодрума взяли под контроль
Общество
В России выявили 22 804 случая коронавируса за сутки
/

Человек-константа: скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

«Известия» вспоминают того, кто стоял у истоков современной журналистики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Человек-константа: скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский
2021-08-01 12:49:37">
2021-08-01 12:49:37
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ясен Николаевич Засурский, легендарный декан, а затем почетный президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, скончался в воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни. «Известия» вспоминают человека, который во многом определил лицо и формат постперестроечной журналистики.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента журфака МГУ Засурского

Символ факультета

Литературовед, выпускник Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза, специалист по зарубежной литературе, Ясен Засурский пришел на факультет журналистики почти сразу после его создания, в 1952 году.

В 1955 году возглавил созданную при его участии кафедру зарубежной журналистики и литературы, а в 1965-м стал деканом факультета. Им он руководил следующие почти 40 лет, воспитав несколько поколений журналистов, в том числе тех, кто на этапе перестройки создавал новую российскую журналистику, и став одним из символов не только факультета, но и всей профессии.

Человек-константа
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Декан факультета журналистики, профессор Ясен Николаевич Засурский. 1971 год

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Декан факультета журналистики, профессор Ясен Николаевич Засурский. 1971 год

Фото: РИА Новости/А. Семенов
Ректор МГУ назвал Засурского мерилом нравственной основы журналистики

— Ясен Николаевич стоял у истоков создания факультета журналистики МГУ. Факультет был создан в 1952 году, то есть на следующий год будет 70 лет нашему родному факультету. И все эти годы Ясен Николаевич был, по сути, таким же символом факультета, как и памятник Ломоносову во дворике, потому что без Засурского факультет трудно было бы себе представить, — рассказал «Известиям» выпускник журфака, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Среди тех, кто окончил факультет за это время, в том числе журналисты Аркадий Мамонтов и Татьяна Миткова, Анна Политковская, Владислав Листьев, Жанна Агалакова, театральный режиссер Марк Розовский и многие другие.

Человек-легенда

Энциклопедически образованный, знакомый со многими культовыми и не только российскими, но и зарубежными деятелями искусства и культуры, он стал для многих примером интеллигента, рассказала «Известиям» декан факультета журналистики Елена Вартанова.

— Он наш Учитель — с большой буквы. Учитель всех журналистов России. Журфак выпустил под его непосредственным руководством около 30 тыс. специалистов, которые сегодня работают в журналистике и медиа. Ясен Николаевич был не только выдающимся организатором журналистского образования, он стал во многом человеческим эталоном для юных журналистов — интеллигентный, спокойный, уважительный, — говорит она.

Человек-константа
Ясен Засурский в рабочем кабинете

Ясен Засурский в рабочем кабинете

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Всех своих выпускников Ясен Николаевич помнил по именам, узнавал при встрече спустя много лет и по неизменной своей традиции всегда целовал женщинам руки.

Декан журфака МГУ выразила соболезнования в связи со смертью Ясена Засурского

— Студенты сложили десятки легенд, песен и стишков про своего любимого декана. Все помнят «Я спросил у Ясена, где моя стипендия» на известную мелодию. Он был родным отцом для многих наших журналистов и непререкаемым авторитетом в мире журналистики. Он и сам стал легендой, — вспоминает Владимир Соловьев.   

Но одним из главных его достижений стало создание особого, совершенно свободного пространства в историческом здании университета, стоящем особняком от основных корпусов МГУ. Эта атмосфера сохранялась там в течение многих лет.

— Ясен Николаевич Засурский был, конечно, не просто деканом журфака МГУ. Он был и журфаком МГУ, и чем-то еще, и еще чем-то. Про такого и можно сказать уверенно: великий. Не поспоришь, да и спорить никто не будет. И так больно, потому что ощущение огромной личной потери. Как будто кусок тебя отрезали. Твоей юности, да и жизни. Все теперь будет тем более не так, — написал в своем аккаунте в Facebook специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ», заместитель генерального директора ОАО «Коммерсантъ», журналист Андрей Колесников.

Прощание с константой

В 2007 году 78-летний Ясен Засурский по собственному желанию покинул пост декана, но работать на факультете не прекратил: он по-прежнему руководил кафедрой зарубежной литературы, читал лекции студентам.

Человек-константа
Президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский в аудитории

Президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский в аудитории

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский — последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны, — отмечается в официальном сообществе выпускников журфака МГУ.

Ясен Засурский остается в сердцах всех, кто его знал, уверена декан факультета Елена Вартанова.

Вся информация о прощании, по ее словам, будет доступна в понедельник, 2 августа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021