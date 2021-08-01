Человек-константа: скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

Ясен Николаевич Засурский, легендарный декан, а затем почетный президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, скончался в воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни. «Известия» вспоминают человека, который во многом определил лицо и формат постперестроечной журналистики.

Символ факультета

Литературовед, выпускник Московского государственного педагогического института иностранных языков им. Мориса Тореза, специалист по зарубежной литературе, Ясен Засурский пришел на факультет журналистики почти сразу после его создания , в 1952 году.

В 1955 году возглавил созданную при его участии кафедру зарубежной журналистики и литературы, а в 1965-м стал деканом факультета. Им он руководил следующие почти 40 лет, воспитав несколько поколений журналистов, в том числе тех, кто на этапе перестройки создавал новую российскую журналистику , и став одним из символов не только факультета, но и всей профессии.

Человек-константа Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Декан факультета журналистики, профессор Ясен Николаевич Засурский. 1971 год Фото: РИА Новости/А. Семенов

— Ясен Николаевич стоял у истоков создания факультета журналистики МГУ. Факультет был создан в 1952 году, то есть на следующий год будет 70 лет нашему родному факультету. И все эти годы Ясен Николаевич был, по сути, таким же символом факультета, как и памятник Ломоносову во дворике, потому что без Засурского факультет трудно было бы себе представить, — рассказал «Известиям» выпускник журфака, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Среди тех, кто окончил факультет за это время, в том числе журналисты Аркадий Мамонтов и Татьяна Миткова, Анна Политковская, Владислав Листьев, Жанна Агалакова, театральный режиссер Марк Розовский и многие другие.

Человек-легенда

Энциклопедически образованный, знакомый со многими культовыми и не только российскими, но и зарубежными деятелями искусства и культуры, он стал для многих примером интеллигента, рассказала «Известиям» декан факультета журналистики Елена Вартанова .

— Он наш Учитель — с большой буквы. Учитель всех журналистов России. Журфак выпустил под его непосредственным руководством около 30 тыс. специалистов, которые сегодня работают в журналистике и медиа. Ясен Николаевич был не только выдающимся организатором журналистского образования, он стал во многом человеческим эталоном для юных журналистов — интеллигентный, спокойный, уважительный, — говорит она.

Человек-константа Ясен Засурский в рабочем кабинете Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Всех своих выпускников Ясен Николаевич помнил по именам, узнавал при встрече спустя много лет и по неизменной своей традиции всегда целовал женщинам руки.

— Студенты сложили десятки легенд, песен и стишков про своего любимого декана. Все помнят «Я спросил у Ясена, где моя стипендия» на известную мелодию. Он был родным отцом для многих наших журналистов и непререкаемым авторитетом в мире журналистики. Он и сам стал легендой, — вспоминает Владимир Соловьев.

Но одним из главных его достижений стало создание особого, совершенно свободного пространства в историческом здании университета, стоящем особняком от основных корпусов МГУ . Эта атмосфера сохранялась там в течение многих лет.

— Ясен Николаевич Засурский был, конечно, не просто деканом журфака МГУ. Он был и журфаком МГУ, и чем-то еще, и еще чем-то. Про такого и можно сказать уверенно: великий. Не поспоришь, да и спорить никто не будет. И так больно, потому что ощущение огромной личной потери. Как будто кусок тебя отрезали. Твоей юности, да и жизни. Все теперь будет тем более не так, — написал в своем аккаунте в Facebook специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ», заместитель генерального директора ОАО «Коммерсантъ», журналист Андрей Колесников.

Прощание с константой

В 2007 году 78-летний Ясен Засурский по собственному желанию покинул пост декана, но работать на факультете не прекратил: он по-прежнему руководил кафедрой зарубежной литературы, читал лекции студентам .

Человек-константа Президент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский в аудитории Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он — такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский — последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны, — отмечается в официальном сообществе выпускников журфака МГУ.

Ясен Засурский остается в сердцах всех, кто его знал, уверена декан факультета Елена Вартанова.