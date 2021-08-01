Россияне не обращались в генконсульство из-за пожаров в Турции

Обращения от российских туристов по поводу пожаров в Турции и землетрясения в районе полуострова Датча не поступали. Об этом в воскресенье, 1 августа, «РИА Новости» заявил представитель генконсульстве РФ в Анталье.

«Обращения от российских граждан и туристов не поступали ни по поводу пожаров, ни по поводу землетрясения в районе полуострова Датча. Следим за ситуацией дальше», — сказал он.

29 июля около сотни российских туристов вместе с другими иностранцами и частью персонала эвакуировались из отеля Titanik Deluxe Bodrum в поселке Гюверджинлик в Турции, где ранее возник очаг лесного пожара. При этом подчеркивалось, что сам отель не горит, туристы эвакуируются превентивно.

В тот же день стало известно о новых очагах лесного пожара в нескольких районах на юге Турции. Так, вслед за районом Манавгат провинции Анталья пожары начались в курортном Бодруме, а также в Адане, Кайсери и Мерсине. В провинции Анталья погибли не менее трех человек.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о мобилизации всех возможных сил для сдерживания и тушения лесных пожаров.

31 июля в Бодруме эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей из соображений безопасности из-за лесных пожаров. Сообщалось, что эвакуированные туристы были размещены в подходящих объектах в центре города.

В тот же день Эрдоган сообщил, что из-за лесных пожаров город Анталья объявлен зоной бедствия. Кроме того, президент назвал зоной бедствия еще четыре района — Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.