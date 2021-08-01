Ректор МГУ назвал Засурского мерилом нравственной основы журналистики

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал в воскресенье, 1 августа, что президент факультета журналистки МГУ Ясен Засурский был и будет мерилом нравственной основы профессии.

«Именно такие люди как Ясен Николаевич олицетворяют собой идеалы подлинной гражданственности, служения интересам страны, переходящего в миссию высочайшего профессионализма. Для поколений отечественных медиаспециалистов Ясен Николаевич Засурский был и будет безусловным авторитетом, мерилом нравственной основы профессии», — цитирует слова Садовничего «РИА Новости».

По словам ректора, наследие Засурского еще только предстоит осмыслить, но оно точно будет жить в его учениках и продолжателях дела.

Декан факультета журналистики МГУ, профессор Елена Вартанова, рассказала, в свою очередь, что смерть президента факультете Ясена Засурского является уходом великого учителя. Она также отметила, что Засурский умер не после борьбы с какой-либо конкретной болезнью. По словам Вартановой, «он сохранял активность практически до последних дней, хотя ему, конечно, было тяжело».

Кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежной журналистики и литературы Григорий Прутцков на своей странице «ВКонтакте» написал, что с именем Ясена Засурского связан каждый день жизни не только журфака, но и всей страны. По его словам, Засурский был такой же константой журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворе.

Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский скончался 1 августа в Москве на 92-м году жизни. Об этом сообщил его внук Иван Засурский.

До последних дней жизни Ясен Засурский являлся президентом журфака МГУ, а с 1965 по 2007 год был его деканом. Он занимался изучением истории зарубежной литературы и журналистики, а также исследовал системы СМИ зарубежных стран.